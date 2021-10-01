Житель Читы устроил ограбление своего работодателя

Житель Читы с тремя знакомыми ограбили предприятие своего работодателя. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на источник.

Уточняется, что у мужчины произошел конфликт с руководством. После этого четверо мужчин избили сторожа и украли электроинструменты стоимостью 73,5 тысячи рублей.

Вскоре грабителей задержали. Выяснилось, что один из них работал на этом предприятии. Мужчины во всем сознались. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного имущества изъяли.