Житель Читы распространял наркотики и его задержали

Задержан мужчина, который пытался доставить наркотики в Газимуро-Заводский район. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Он передал запрещенные вещества своему знакомому, и в этот момент их задержали сотрудники ФСБ. Наркотики изъяли, на участников преступной схемой будет заведено уголовное дело.

Также жителей Читы призвали быть внимательными и не брать у незнакомых людей посылки с просьбой доставить их куда-то: там могут находиться запрещенные вещества или предметы.