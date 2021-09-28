Житель Читы обстрелял автобус с пассажирами из травматического пистолета

Неизвестный мужчина открыл огонь из травматического пистолета по пассажирскому автобусу в Чите. В салоне в этот момент находились 15 человек.

По данным ГУ МВД по Забайкальскому краю, ЧП произошло накануне вечером. В результате стрельбы никто из ехавших в автобусе людей не пострадал, сообщило РИА «Новости».

Следственно-оперативная группа осмотрела автобус и поврежденное боковое стекло. Правоохранители установили, что стрелок успел сделать выстрел предположительно из травматического пистолета в сторону автобуса. В настоящее время полиция продолжает разыскивать стрелявшего.

В конце июля пассажирский автобус обстреляли из травматического оружия в Москве. Огонь открыл по водителю мужчина за рулем иномарки. Так он решил вспыхнувший между ними дорожный конфликт. После этого стрелок скрылся.