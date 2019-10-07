Житель Череповца убил и ограбил бывшую девушку

По данным информагентства, труп 24-летней девушки нашли прошлой осенью в подъезде жилого дома. Экспертиза установила, что погибшую задушили и нанесли ей более 30 ножевых ранений. Убийца забрал у нее сумку с деньгами, браслет и телефон. «Утро.ру» рассказало, что мужчину поймали после того, как он похитил деньги из кассы магазина.