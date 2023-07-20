Криминал 20 июля 2023, 13:42 Житель Челябинской области зарубил топором и ограбил женщину

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Житель Челябинской области убил женщину несколькими ударами топором. После этого он украл у нее деньги. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Преступление произошло 18 июля. Неизвестный несколько раз ударил топором по голове женщину. После он украл 50 тысяч рублей и покинул место происшествия.

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Он успел добраться до Магнитогорска, где его задержали сотрудники органов. Подозреваемым оказался пятикратно судимый мужчина 1975 года рождения.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».