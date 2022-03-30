Житель Челябинской области выбросил свою девушку с балкона во время застолья

Житель Южноуральска Челябинской области выбросил свою девушку с балкона во время застолья. Изначально следователи предполагали, что женщина упала сама. Однако в дальнейшем им удалось установить, что просишествие являлось убийством. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Челябинской области.

Ситуация произошла 26 марта. Злоумышленник и пострадавшая пришли в гости к своим друзьям, где распивали алкогольные напитки. В какой-то момент женщине стало плохо и она вышла на балкон подышать свежим воздухом. Возлюбленный направился за ней. Между парой завязалась ссора, и злоумышленник выбросил свою подругу вниз. Свидетелям он рассказал, что погибшая упала сама.

«При падении женщина получила смертельные травмы. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения», — сообщили в ведомстве.