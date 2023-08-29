Криминал 29 августа 2023, 18:49 Житель Челябинской области устроил поножовщину на глазах у прохожих

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Уличный конфликт в Южноуральске перерос в поножовщину. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на в пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее судимый мужчина был пьян и напал на прохожего с ножом. Он нанес оппоненту несколько ударов и скрылся. Но злоумышленника задержали по горячим следам. В отношении него возбудили уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

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