Житель Челябинской области шантажом склонял школьницу к сексу и вымогал у нее деньги

По данным информагентства, мужчина познакомился с девочкой в Сети. Их первая встреча вживую состоялась в Магнитогорске на городском празднике. Школьница поняла, к чему может привести дальнейшее общение с новым знакомым. Она сбежала от мужчины и внесла его в «черный список» в соцсетях. После этого он начал угрожать ей по телефону и вымогать немалые суммы (400 тысяч рублей).

«Он стал склонять ее вступить с ним в половую связь, путем угроз и шантажа. Говорил, что разместит про нее плохую информацию в интернете, опозорит ее перед знакомыми и друзьями», — цитируют местные СМИ «Дни.ру».

После задержания мужчину признали невменяемым. Гособвинение настаивает на отправке его в психбольницу, поскольку он нуждается в лечении.