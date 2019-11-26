Житель Челябинской области с ножом напал на полицейских

По данным следователей, все произошло вечером в минувший понедельник, 25 ноября. В полицию пришла женщина и заявила, что бывший муж постоянно угрожает расправой. Она решила подать заявление, чтобы привлечь его к ответственности. Женщина не знала, что ее обидчик проследил за ней и ждал на улице.

У подозреваемого в нападении при себе был нож. Нетрезвого мужчину заметили сотрудники полиции и решили задержать его. Пьяный дебошир просто так не сдался и нанес правоохранителям несколько ранений.

По факту нападения следователи завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас идет сбор и закрепление доказательств, а также решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.