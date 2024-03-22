Криминал 22 марта 2024, 14:43 Житель Челябинской области получил 12 лет тюрьмы за жестокое убийство сожительницы

Читать 360tv в

В Челябинской области суд приговорил 43-летнего мужчину к 12 годам заключения за жестокое убийство 46-летней сожительницы. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на Следком региона.

В мае 2023 года между сожителями произошел конфликт. Мужчина ударил возлюбленную табуретом по голове, а затем вонзил нож в грудь. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Затем злоумышленник позвал знакомого, чтобы тот помог ему вывезти труп из Златоуста в село Куваши и сжечь его. На протяжении полугода мужчина уверял родственников сожительницы, чтобы она уехала работать вахтовым методом.

Реклама

Свое наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.