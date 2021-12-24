Житель Челябинской области пойдет под суд за убийство младенца

Житель Челябинской области убил младенца. Тело ребенка он попытался спрятать в погребе дома. Теперь его ждет суд. Об этом сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на СУ СКР по Челябинской области.

Убийство произошло 10 сентября. Девочке на момент смерти было всего восемь месяцев. В момент преступления мужчина находился под воздействием алкоголя.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — рассказали в ведомстве.