Криминал 05 апреля 2023, 15:48 Житель Челябинской области похитил автомобиль и поджег его, чтобы согреться

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Житель Златоуста Челябинской области похитил машину, а после поджег ее для того, чтобы согреться от пламени. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Автомобиль ВАЗ-2115 с ключами зажигания внутри находился на улице Миасской. Его заметил злоумышленник и угнал авто. В какой-то момент мужчина замерз и решил поджечь машину.

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Спустя время подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый местный житель. Против него возбудили уголовное дело по статье «Угон».