Житель Челябинской области ограбил свою бывшую учительницу

Сотрудники органов задержали злоумышленника, которого заподозрили в ограблении. По версии следователей, молодой человек ограбил свою бывшую учительницу. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.

Ситуация произошла в Аше. С заявлением в полицию обратилась женщина 1952 года рождения. Она рассказала, что с ее банковской карты украли средства.

«Потерпевшая пояснила, что обнаружила пропажу карты после поездки на отдых в Сатку со своим бывшим учеником», — призналась пострадавшая.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель региона. Он признался, что во время отдыха с преподавательницей украл у нее 10 500 рублей, а также совершил с ее банковской карты несколько переводов на сумму 52 тысячи рублей. Против него возубдили уголовное дело по статье «Кража».