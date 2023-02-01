Криминал 01 февраля 2023, 18:27 Житель Челябинской области насмерть забил мужчину лопатой

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Житель города Миасс в Челябинской области насмерть забил мужчину лопатой. Об этом сообщило Ura.ru.

По предварительным данным, двое местных жителей распивали спиртные напитки, после чего между ними возникла ссора. В результате конфликта мужчина взял лопату и начал наносить удары знакомому. От полученных травм потерпевший скончался.

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Отмечается, что после убийства преступник сразу же скрылся с места происшествия.