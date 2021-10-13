Житель Челябинской области избил 91-летнюю мать

Пьяный мужчина избил 91-летнюю мать в Челябинской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным сайта «Дни.ру», мужчина требовал у матери денег на алкоголь. Та отказала, в результате чего он ее избил. Также он вылил на пенсионерку холодную воду.

В результате женщина получила перелом бедра. Мужчину могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет.