Криминал 14 февраля 2023, 22:59 Житель Челябинска зарезал друга во время застолья СК заподозрил жителя Челябинска в убийстве приятеля в пьяной ссоре

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Жителя Челябинска заподозрили в убийстве друга. По предварительным данным, мужчины совместно распивали алкоголь, однако застолье завершилось поножовщиной. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.

Приятели собрались 14 февраля в Курчатовском районе города, чтобы выпить. За столом произошла ссора, и один из мужчин схватился за нож.

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Злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ударов. Тот погиб, а нападавший скрылся с места происшествия.

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Позже его задержали сотрудники правоохранительных органов. Против мужчины возбудили уголовное дело об убийстве.