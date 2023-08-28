28 августа 2023, 19:54
Житель Челябинска задушил тещу подушкой
Житель Уйского района Челябинской области предстанет перед судом за убийство тещи. Мужчина задушил женщину подушкой. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по региону.
Злоумышленник совершил убийство во время ссоры. Тело женщины он вывез в лес и попытался сжечь, однако не справился и решил закопать труп.
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Раскрыть преступление удалось благодаря слаженной работе следователя СКР и оперативных сотрудников территориального отдела полиции.
Свою вину злоумышленник признал и рассказал, где закопал тело. Теперь мужчине грозит до 15 лет заключения.
Убийства
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