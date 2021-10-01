Житель Челябинска во время запоя до смерти избил свою мать

Житель Челябинска убил собственную мать. Он был пьян и до смерти избил ее. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Уточняется, что мужчина регулярно злоупотреблял спиртным. В момент преступления он был в двухнедельном запое. «Он постоянно причинял телесные повреждения 71-летней матери, проживающей с ним в одной квартире. В результате женщина скончалась», — рассказали в ведомстве. Мужчину задержали. Его дело передали в суд.