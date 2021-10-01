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    01 октября 2021, 16:07

    Житель Челябинска во время запоя до смерти избил свою мать

    Дарья Морозова

    Житель Челябинска убил собственную мать. Он был пьян и до смерти избил ее. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

    Уточняется, что мужчина регулярно злоупотреблял спиртным. В момент преступления он был в двухнедельном запое.

    «Он постоянно причинял телесные повреждения 71-летней матери, проживающей с ним в одной квартире. В результате женщина скончалась», — рассказали в ведомстве.

    Мужчину задержали. Его дело передали в суд.