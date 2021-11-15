Житель Челябинска убил знакомую ножом

Житель Челябинска ударил свою знакомую ножом семь раз. В результате девушка скончалась от полученных травм. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«Подсудимый зимой 2021 года находился ночью на Северо-Западе в квартире своей 22-летней знакомой. Между ними произошла ссора и челябинец нанес девушке не менее семи ножевых ранений. Медики не смогли спасти девушку и через два дня она умерла в больнице», — рассказали в ведомстве.

Центральный районный суд Челябинска вынес злоумышленнику приговор. Его осудили на девять лет заключения в колонии строгого режима по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Также подсудимый обязан выплатить родственникам девушки один миллион рублей за моральный ущерб и оплатить стоимость похорон.