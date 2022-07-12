Житель Челябинска три раза обворовал один дом

Житель Челябинска подозревается в том, что трижды грабил один и тот же частный дом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Челябинской области.

Ситуация произошла в июне этого года. По версии следствия, мужчина три раза наведывался в дом 50-летней женщины. В здание он попадал, разбивая окно или ломая дверь. Женщина не сразу заметила это, так как проживала в квартире. Из дома мужчина выкрал смеситель, перфоратор, иконы, златоустовскую гравюру и многое другое. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

Спустя время подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража».