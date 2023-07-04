Криминал 04 июля 2023, 18:02 Житель Челябинска представился сотрудником УК и обворовал пенсионеров

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Жителя Челябинска будут судить за то, что он представлялся сотрудником управляющей компании и грабил пенсионеров. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Мужчина под предлогом очистки вентиляционных труб проникал в квартиры пенсионеров. Уже внутри он обыскивал квартиры и похищал деньги. В апреле 2023 года он украл у двоих пенсионеров 57,5 тысячи рублей из шкатулки. Спустя три дня он совершил аналогичное преступление.

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Уголовное дело направили в суд.