03 августа 2023, 11:11
Житель Челябинска предстанет перед судом за убийство беременной женщины
Челябинский областной суд рассмотрит дело местного жителя, который обвиняется в убийстве беременной женщины. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным следствия, летом прошлого года мужчина брызнул в лицо потерпевшей из аэрозольного баллончика. Затем обвиняемый несколько раз ударил женщину ножом на глазах у ее дочери.
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Отмечается, что врачи диагностировали у нападавшего параноидальную шизофрению.
Преступления
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