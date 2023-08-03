Криминал 03 августа 2023, 11:11 Житель Челябинска предстанет перед судом за убийство беременной женщины

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Челябинский областной суд рассмотрит дело местного жителя, который обвиняется в убийстве беременной женщины. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным следствия, летом прошлого года мужчина брызнул в лицо потерпевшей из аэрозольного баллончика. Затем обвиняемый несколько раз ударил женщину ножом на глазах у ее дочери.

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Отмечается, что врачи диагностировали у нападавшего параноидальную шизофрению.