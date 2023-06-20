20 июня 2023, 17:27
Житель Челябинска предстанет перед судом за нападение на женщину в маршрутке с ножом
Калининский районный суд города Челябинска рассмотрит дело местного жителя, который напал с ножом на женщину в общественном транспорте. Об этом сообщил сайт kursdela.biz со ссылкой на региональную прокуратуру.
По данным следствия, весной этого года обвиняемый ударил пассажирку маршрутки ножом в живот. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Отмечается, что местный житель полностью признал свою вину и выплатил потерпевшей 200 тысяч рублей.
Преступления
Челябинск
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