Криминал 20 июня 2023, 17:27 Житель Челябинска предстанет перед судом за нападение на женщину в маршрутке с ножом

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Калининский районный суд города Челябинска рассмотрит дело местного жителя, который напал с ножом на женщину в общественном транспорте. Об этом сообщил сайт kursdela.biz со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным следствия, весной этого года обвиняемый ударил пассажирку маршрутки ножом в живот. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Отмечается, что местный житель полностью признал свою вину и выплатил потерпевшей 200 тысяч рублей.