Криминал 26 июня 2023, 18:53 Житель Челябинска попытался зарезать собутыльника и задушить мать

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Житель Еманжелинска Челябинской области попытался зарезать собутыльника и задушить собственную мать. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Еманжелинского горсуда.

Мужчина распивал алкоголь со знакомым. В какой-то момент он схватил нож и нанес множество ранений собутыльнику. Спустя время он попытался задушить престарелую мать.

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Пострадавшим удалось спастись лишь с помощью соседей. В результате злоумышленника приговорили к заключению сроком на восемь лет и три месяца заключения.