Криминал 04 сентября 2023, 19:08 Житель Челябинска попытался заполучить деньги у женщины за разблокировку телефона

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Житель Челябинска вымогал деньги у женщины за разблокировку телефона. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка.

Девушка познакомилась с молодым человеком в интернете. Спустя несколько дней общения мужчина попросил знакомую зайти на его учетную запись, так как якобы его телефон разбился. Когда девушка выполнила просьбу, злоумышленник заблокировал ее телефон. За разблокировку мужчина потребовал семь тысяч рублей. Однако вместо того, чтобы перевести деньги, девушка обратилась в полицию. Сейчас сотрудники органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.