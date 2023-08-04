Криминал 04 августа 2023, 16:52 Житель Челябинска пойдет под суд на организацию дуэли на ножах и убийство

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В Челябинске местного жителя будут судить за убийство, которое произошло в ходе дуэли на ножах. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, мужчины выясняли отношения на ножах.

Конфликт случился из-за громкой музыки, которая доносилась из квартиры обвиняемого. Сосед мужчины вызвал его на дуэль на ножах. Нарушитель принял вывоз.

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Между мужчинами началась драка. Тогда любитель громкой музыки нанес оппоненту по меньшей мере 20 ударов руками и ногами, а после дважды ударил его ножом в грудь. В результате сосед погиб.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд, написал «Ридус».