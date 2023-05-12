Криминал 12 мая 2023, 21:04 Житель Челябинска поджег мастерскую бывшего работодателя

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Житель Челябинска устроил поджог шиномонтажной мастерской бывшего работодателя. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Злоумышленник 9 мая устроил подпалил здание на улице Сортировочной. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества путем поджога, из хулиганских побуждений».

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Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.