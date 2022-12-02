02 декабря 2022, 17:33
Житель Челябинска поджег банкомат с деньгами
Правоохранители задержали жителя Челябинской области, который поджег банкомат с деньгами. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
По данным следствия, мужчина проделал в банкомате отверстие и устроил возгорание при помощи заранее приготовленных баллонов с кислородом и пропаном. После этого он сбежал.
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Ущерб от действий злоумышленника составил 1,5 миллиона рублей. На него завели уголовное дело.
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