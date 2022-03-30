Житель Челябинска отправится в колонию на 20 лет за сексуальное насилие над падчерицами

Житель Красноармейского района Челябинска на протяжении восьми лет насиловал трех приемных дочерей. За это злоумышленника приговорили к заключению. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

По версии следователей, преступления мужчина совершал в период с июня 2007 по июнь 2015 года на территории частного дома. Все девочки были несовершеннолетними.

«Суд приговорил виновного к 20 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на год 9 месяцев», — сообщили в ведомстве.