Криминал 01 августа 2023, 20:16 Житель Челябинска отправился в колонию за то, что ударил ножом незнакомку

Читать 360tv в

Житель Челябинска ударил ножом незнакомую женщину в маршрутке. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Преступление 36-летний мужчина совершил 8 апреля. Во время поезди в маршрутке он, будучи пьяным, пырнул ножом в живот незнакомую 37-летнюю женщину. Против него возбудили уголовное дело.

Реклама

На судебном заседании злоумышленник попросил смягчить приговор и заявил, что женщина якобы оскорбляла его. Однако на видеозаписях суд не обнаружил доказательств слов мужчины.

Его приговорили к заключению сроком на три года в исправительной колонии общего режима.