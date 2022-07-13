Житель Челябинска обнаружил на своем участке останки человека

В Советском районе Челябинска 59-летний мужчина обнаружил на участке своего нового дома останки человека. Череп и кости выкопал водитель экскаватора, которого мужчина пригласил для земляных работ. Об этом написал сайт Ura.ru.

C помощью экспертизы удалось установить некоторые детали убийства человека. Специалисты нашли на черепе повреждение, которое было нанесено еще при жизни погибшего, сообщили «Дни.ру».

По факту смерти человека возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что прошлый владелец участка сейчас находится в колонии.