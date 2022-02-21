Житель Челябинска из ревности поджег чужой автомобиль Jeep Cherokee

Житель Челябинска в порыве ревности поджег автомобиль Jeep Cherokee. При этом автомобиль принадлежал незнакомому человеку. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Ситуация произошла в мае 2021 года. Злоумышленник предположил, что автомобиль принадлежит его конкуренту в любовных делах. В результате он устроил поджог. Затем оказалось, что хозяин автомобиля не имеет никакого отношения к личной жизни ревнивца.

Сумма ущерба составила 672 тысяч рублей. Злоумышленника приговорили к условному сроку — полтора года.