Криминал 04 июля 2023, 19:08 Житель Челябинска до смерти забил женщину битой

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Житель Челябинска до смерти забил женщину битой. Чтобы избавиться от тела, он обратился за услугами к уборщику. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Преступление мужчина совершил в ноябре 2020 года. Он распивал алкоголь вместе с женщиной. В какой-то момент собутыльники поссорились. Злоумышленник схватил биту и ударил ей свою оппонентку не менее 63 раз. От полученных травм женщина погибла.

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Тело он унес в спальню, где оно пробыло два дня.

«Затем предложил малознакомому мужчине за денежное вознаграждение вынести из квартиры завернутый в ковер мусор в темное время суток. Этот человек и сообщил в полицию о трупе», — сообщили в ведомстве.

Мужчину приговорили к заключению сроком на восемь лет в исправительной колонии особого режима.