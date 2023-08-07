Криминал 07 августа 2023, 18:38 Житель Челябинска до смерти избил свою престарелую мать

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Житель села Долгодеревенское Челябинской области убил свою 82-летнюю мать. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Мужчина поссорился со своей родственницей. В порыве гнева он до смерти избил пенсионерку. Ранее подозреваемый уже имел проблемы с законом из-за угрозы убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.

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В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее на неосторожности смерть потерпевшего».