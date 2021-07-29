Житель Челябинска занимался незаконной охотой в Курганской области. Его задержали

Жителя Челябинской области задержали на территории Щучанского района Курганской области. Мужчину подозревают в незаконной охоте. Нарушителя заметили местные егеря. Они передали информацию в полицию. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Около полуночи егеря обнаружили автомобиль, который с помощью специальных фар выслеживал диких животных. Лесники преградили мужчине путь и сообщили о нарушителе в органы.

«Сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Челябинской области. В салоне автомобиля обнаружили и изъяли нож с ножнами, охотничье ружье и боеприпасы к нему», — заявили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ему грозит до двух лет лишения свободы.