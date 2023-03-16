Криминал 16 марта 2023, 09:46 Житель Часова Яра отказался покупать украинским солдатам спиртное и чуть не получил пулю Офицер ЛНР Марочко рассказал о преступлении пьяных боевиков ВСУ в Часовом Яре РИА «Новости»

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Украинские военные напали на жителя Часова Яра и ранили случайную прохожую, но военная полиция не отреагировала на их поведение. В стране участились случаи преступлений, совершенных пьяными военнослужащими Вооруженных сил Украины, рассказал в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Продолжают поступать сведения о нарушении воинской дисциплины и преступлениях, совершаемых военнослужащими ВСУ в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», — написал он.

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Один из последних случаев произошел возле продуктового магазина в районе города Часов Яр. По словам Андрея Марочко, трое военнослужащих с шевронами националистического батальона «Айдар»* поругались с местным жителем. Мужчина отказался за свой счет покупать им алкоголь. Местные жители разняли драку и убежали, но один из военнослужащих выстрелил им вслед — проходившая мимо женщина получила ранение. Офицер рассказал, что военная служба правопорядка проигнорировала жалобы.

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Недавно солдаты ВСУ также погибли от рук пьяных сослуживцев. Так случилось на блокпосту в Снигиревке Николаевской области, когда наемники из Польши, будучи под действием алкоголя, отказались от досмотра автомобиля.

* Против бойцов батальона «Айдар» в РФ возбуждены уголовные дела.