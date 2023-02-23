Криминал 23 февраля 2023, 16:17 Житель Бурятии в состоянии опьянения зарубил топором свою сожительницу

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Житель села Верхняя Иволга Республики Бурятия стал подозреваемым в деле об убийстве сожительницы. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

Как заподозрили следователи, ранее судимый 44-летний мужчина поссорился со своей 48-летней сожительницей во время распития алкоголя. Из-за обиды злоумышленник зарубил возлюбленную ножом и топором. Женщина погибла на месте происшествия.

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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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