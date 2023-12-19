19 декабря 2023, 12:39
Житель Бурятии предстанет перед судом за убийство трех человек
В Бурятии суд рассмотрит дело местного жителя, который обвиняется в убийстве трех человек, в том числе собственной матери, путем поджога. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по республике.
По версии следствия, в 2020 году обвиняемый поссорился со знакомым. Во время конфликта он ударил потерпевшего по голове табуреткой, после чего поджег дом и скрылся.
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Спустя три года мужчина поругался с матерью и ее сожителем. Он разлил бензин у входа в дом, поджег его и сбежал.
Отмечается, что обвиняемого будут судить сразу по двум статьям уголовного кодекса.
Поджоги
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