Криминал 19 декабря 2023, 12:39 Житель Бурятии предстанет перед судом за убийство трех человек

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В Бурятии суд рассмотрит дело местного жителя, который обвиняется в убийстве трех человек, в том числе собственной матери, путем поджога. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по республике.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый поссорился со знакомым. Во время конфликта он ударил потерпевшего по голове табуреткой, после чего поджег дом и скрылся.

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Спустя три года мужчина поругался с матерью и ее сожителем. Он разлил бензин у входа в дом, поджег его и сбежал.

Отмечается, что обвиняемого будут судить сразу по двум статьям уголовного кодекса.