Эксклюзив 31 марта 2023, 18:37 Житель Бурятии из ревности сжег бывшую супругу с отцом-инвалидом СК: в Бурятии задержали мужчину по подозрению в убийстве 2 человек, дом которых он поджог РИА «Новости»

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В Бурятии 30-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве бывшей жены и ее пожилого отца-инвалида. Мужчина поджог дома, люди погибли в огне. Об этом сообщили в пресс-службе СК по республике.

В селе Итанца Прибайкальского района 30 марта загорелся восьмиквартирный одноэтажный деревянный жилой дом. В одной из них нашли тела женщины и пожилого мужчины. Следователи возбудили уголовное дело.

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В убийстве заподозрили бывшего мужа местной жительницы. Мужчина пришел к экс-жене и увидел ее с новым возлюбленным.

«На почве ревности он решил совершить убийство, в коридоре квартиры поджег висевшую там одежду, после чего снаружи подпер входную дверь и скрылся», — уточнили в СК.

Источник рассказал «360», что подозреваемый и раньше был жесток с женой, бил ее беременную младшим сыном. Кроме того, он уже пытался совершать поджоги у других родственников: грела баня и поленница.

«Он ее бил, когда они жили совместно. Но и потом ходил, тревожил ее постоянно. Его выгоняли, он дрался с ними», — заключил источник.