Житель Брянской области зарезал четырех человек
В Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Карачева, которого подозревают в убийстве четырех человек. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным издания, убийство произошло восьмого декабря в селе Вельяминова. Между подозреваемым и его 26-летней знакомой вспыхнула пьяная ссора. За девушку вступился ее друг. В какой-то момент их оппонент схватился за кухонный нож и прирезал обоих.
На этом он не остановился. Мужчина также нанес смертельные ранения двум хозяевам дома, где и происходила попойка. Правоохранители задержали подозреваемого. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.