Житель Брянской области зарезал четырех человек

По данным издания, убийство произошло восьмого декабря в селе Вельяминова. Между подозреваемым и его 26-летней знакомой вспыхнула пьяная ссора. За девушку вступился ее друг. В какой-то момент их оппонент схватился за кухонный нож и прирезал обоих.

На этом он не остановился. Мужчина также нанес смертельные ранения двум хозяевам дома, где и происходила попойка. Правоохранители задержали подозреваемого. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.