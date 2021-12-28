Житель Бразилии спрятал наркотики в кроссовок и попытался пройти контроль в Пулково

Житель Бразилии, который прилетел в Пулково из Ирландии, попытался пронести наркотики через пропускной пункт. Запрещенные вещества он спрятал в пачке сигарет, кедах, носках и декоративной косметике. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Пулковской таможни.

Приезжий попытался пройти через «зеленый» коридор, заявив, что не имеет при себе вещей для декларирования. Наркотики обнаружили у мужчины во время досмотра. Масса вещества составила 14,3 грамма. Против злоумышленника возбудили уголовное дело о контрабанде.