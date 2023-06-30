30 июня 2023, 17:43
Житель Бразилии пытался перевезти наркотики в Армению в толстой кишке
Бразилец попытался перевезти в Армению свыше килограмма наркотиков в толстой кишке. Об этом сообщило РИА «Новости».
Сотрудникам таможни поступили сведения о том, что пассажир рейса Сан-Паулу — Париж — Ереван пытается перевезти наркотические вещества. Мужчину задержали в аэропорту Еревана. Там его просканировали, а после доставили в больницу.
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Из тела мужчины извлекли 120 капсул овальной формы весом 1216 граммов. На черном рынке стоимость такого количества наркотиков составляет 300 тысяч долларов. Злоумышленника арестовали, написало ИА НСН.
Наркотики
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