Криминал 30 июня 2023, 17:43 Житель Бразилии пытался перевезти наркотики в Армению в толстой кишке

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Бразилец попытался перевезти в Армению свыше килограмма наркотиков в толстой кишке. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сотрудникам таможни поступили сведения о том, что пассажир рейса Сан-Паулу — Париж — Ереван пытается перевезти наркотические вещества. Мужчину задержали в аэропорту Еревана. Там его просканировали, а после доставили в больницу.

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Из тела мужчины извлекли 120 капсул овальной формы весом 1216 граммов. На черном рынке стоимость такого количества наркотиков составляет 300 тысяч долларов. Злоумышленника арестовали, написало ИА НСН.