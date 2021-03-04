Житель Благовещенска, восемь месяцев избивавший своих детей, стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело против отца четверых детей в Благовещенске (Амурская область). По версии следствия, мужчина на протяжении восьми месяцев избивал детей, сообщил РЕН ТВ.

Мужчина совершал над своими детьми не только физическое, но и психологическое насилие. Дети на протяжении восьми месяцев переживали издевательства от своего отца, сообщил Newinform.

Правоохранители выясняют обстоятельства дела. Разбирательства пройдут не только в отношении отца. Следователи намерены проверить работу профилактических органов.