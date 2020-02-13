Житель Биробиджана расстрелял дорожную камеру за штраф

Житель Биробиджана расстрелял комплекс фотовидеофиксации, из-за которого ему пришел штраф за превышение скорости на дороге. Мужчину задержали. Теперь ему придется оплачивать не только штраф, но и новый комплекс.

Мужчина повредил комплекс улице Биршоссе 12 км в Биробиджане. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЕАО, неполадки обнаружили сотрудники ООО «Безопасные дороги», а полицейские установили, что выстрелы совершались из охотничьего ружья.

Вскоре выяснилось, что охотником на стационарные комплексы фотовидеофиксации является 43-летний житель Биробиджана. Он раньше неоднократно получал штрафы за нарушение правил дорожного движения и превышение скорости, но судим не был.

«Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, дал признательные показания, оружие изъято. Со слов задержанного, после очередного штрафа он не совладал с эмоциями. В ночное время взял охотничье ружье и поехал на улицу Биршоссе 12 км», — сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: УМВД по ЕАО

Теперь стражи порядка устанавливают ущерб. Против стрелка возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ему грозит уголовная ответственность, а еще придется возместить ущерб.