Житель Бессоновки выстрелил из охотничьего ружья в двух человек

По данным правоохранителей, пьяный мужчина вывез девушку в лес и выстрелил ей в ногу из охотничьего ружья. 58-летний житель Грабово подъехал к ним, чтобы выяснить, что происходит, и также получил ранение, от которого скончался на месте.

После этого преступник отвез пострадавшую в больницу. «Телесные повреждения, полученные женщиной, квалифицируются как тяжкий вред здоровью», — уточнили в ведомстве.

На мужчину завели уголовное дело, в данный момент он заключен под стражу.