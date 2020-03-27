Житель Бессоновки выстрелил из охотничьего ружья в двух человек
32-летний мужчина из села Бессоновка Пензенской области выстрелил из охотничьего ружья в свою 28-летнюю девушку и случайного прохожего, который скончался на месте. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
По данным правоохранителей, пьяный мужчина вывез девушку в лес и выстрелил ей в ногу из охотничьего ружья. 58-летний житель Грабово подъехал к ним, чтобы выяснить, что происходит, и также получил ранение, от которого скончался на месте.
После этого преступник отвез пострадавшую в больницу. «Телесные повреждения, полученные женщиной, квалифицируются как тяжкий вред здоровью», — уточнили в ведомстве.
На мужчину завели уголовное дело, в данный момент он заключен под стражу.