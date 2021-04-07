Житель Бердска швырнул «мешавшего спать» пасынка на пол

В Новосибирской области шестилетний ребенок попал в больницу из-за жестокости отчима. Мальчик не дал мужчине выспаться и полетел за это головой в пол.

Дошкольника из Бердска госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ. Он жил с матерью и 23-летним отчимом.

Приехавшие на место происшествия следователи выяснили, что утром мужчина схватил своего пасынка и бросил на деревянный пол. Ребенок шумел и не давал ему спать.

«При падении мальчик получил серьезные травмы головы», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемого в случившемся задержали. Отчима мальчика обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему. Мужчину арестовали. Пострадавший от его рук мальчик находится в больнице под присмотром специалистов.

«В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы, произведены допросы свидетелей, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — подчеркнули в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.