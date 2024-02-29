Криминал 29 февраля 2024, 14:29 Житель Белгородской области предстанет перед судом по делу о мошенничестве в отношении пенсионеров

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В Белгородской области пройдет суд над 23-летним жителем Камышина, который обвиняется в телефонном мошенничестве в отношении местных пенсионеров. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

Молодой человек присоединился к ОПГ в декабре минувшего года. В общей сложности мошенникам удалось обмануть пять человек на сумму чуть более миллиона рублей.

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Теперь белгородцу грозит до 10 лет заключения. Свою вину он признал полностью.