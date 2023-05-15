Криминал 15 мая 2023, 12:54 Житель Башкортостана предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух пенсионеров

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Житель деревни Булан-Турган республики Башкортостан предстанет перед судом за убийство супружеской пары пенсионеров. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, мужчина проник на придомовой участок пожилых людей и избил их. От полученных травм пострадавшие скончались, из дома пенсионеров обвиняемый похитил 106 тысяч рублей и мобильные телефоны.

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Отмечается, что вычислить злоумышленника помогла детализация телефонных звонков.