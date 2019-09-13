Житель Башкирии забил до смерти родную мать

По данным издания, 64-летняя пенсионерка взяла кредит под залог автомобиля, чтобы помочь сыну купить жилье. Однажды мужчина напился и решил прокатиться на машине. Женщина не отдала ему ключи, за что неблагодарный сын ее избил.

Он сломал матери несколько ребер, и она скончалась от болевого шока. Мужчина попытался обмануть полицейских и обставил все так, будто на пенсионерку напали неизвестные, когда его не было дома. Однако ему не удалось провести правоохранителей. Его поместили под стражу.