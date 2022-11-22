Эксклюзив 22 ноября 2022, 14:55 Житель Башкирии угрожал выкинуть ребенка в окно, чтобы испугать жену Жителя Башкирии отправят под суд за угрозу выкинуть сына с балкона назло жене РИА «Новости»

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В Башкирии будут судить мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона пятого этажа во время ссоры с женой. Конфликт возник из-за того, что женщина хотела развестись. Сейчас пара уже помирилась, рассказал источник «360».

Молодая семья живет в городе Октябрьском. По словам источника, муж и жена иногда ссорились. Во время очередного конфликта мужчина начал угрожать сбросить с балкона их общего маленького сына. Против мужчины возбудили дело об угрозе убийством.

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По данным ОМВД, пара хотела развестись. Женщина с сыном пришла домой за вещами. Мужчина выкинул то, что она хотела забрать, в подъезд, а ребенка схватил на руки, вышел на балкон и стал угрожать выкинуть его на улицу.

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Сын расплакался от страха, тогда отец затянул его обратно. Жена пыталась успокоить мужа, но тот заявил, что если она сделает еще шаг, то он точно сбросит ребенка.

Затем мужчина потребовал, чтобы супруга собрала вещи, которые он выбросил в подъезд. Женщина послушалась, собрала все и унесла в квартиру своей матери, а потом вернулась за сыном.

Муж встретил ее извинениями. Через несколько дней он стал просить отпустить сына к нему в гости с ночевкой. Сначала мать отказала, но супруг все-таки настоял на своем, а затем не хотел отдавать ребенка обратно.

В полиции отметили, что подозреваемый признал свою вину и объяснил, что не хотел убивать сына, а стремился испугать жену. Материалы дела направили в суд.